Выборгские нетели повысят продуктивность стад Ставропольского края

Племенные хозяйства Выборгского района приняли активное участие в открытых публичных торгах племенных животных Ленинградской области.

Выборгские нетели будут повышать продуктивность стад Ставропольского края. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Племенные хозяйства Выборгского района приняли активное участие в открытых публичных торгах племенных животных Ленинградской области.

Торгово-выставочная площадка была организована 23 мая 2019 года на базе КСК "Дерби" д. Энколово Всеволожского района, в рамках V аукциона. Данное мероприятие предоставляет возможность покупателям увидеть продукцию, сравнить товар, ознакомиться с племенными документами, сделать правильный выбор и побороться за право стать владельцем понравившейся нетели.

СПК "Поляны" три года подряд, по итогам аукциона, признаны самыми активными покупателями.

Нетели с СПК "Поляны" (Полянское сельское поселение), СПК "Рябовский" (Приморское городское поселение), ООО СХП "Лосево" (Светогорское городское поселение) получили высокую оценку и были куплены в хозяйства Ставропольского края.

Племенной завод СПК "Поляны" (председатель Рамазанов М.М.) не только продал, но и купил 4 нетели для улучшения генофонда своего стада, по средней цене 150 тысяч рублей за одну голову.

За рекордную цену (200 тысяч рублей) на первых минутах аукциона была реализована нетель "Аврора" с племенного завода ООО "СП Смена" - директор Федоров С.А., (Красносельское сельское поселение).

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО