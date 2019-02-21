Видео: ночная уборка снега в Выборге

Резкие изменения в погоде не застали врасплох дорожные службы Выборга.

Мобильный репортёр снял на видео ночную уборку дорог от снега и наледи в центре Выборга.

Этой ночью, 21 февраля, в Выборгском районе прошел сильный снегопад. Оттепель сменилась метелью и заморозками. Однако коммунальные службы были готовы к такому повороту.

Гражданский репортёр насчитал в центре не менее 10 единиц спецтехники. Транспорт убирал снег и наледь. Кроме того, центральные улицы заново посыпали гранитной крошкой. Это одно из самых эффективных и современных средств для борьбы с гололёдом.