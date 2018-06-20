Видео: в Выборге продолжается генеральная уборка городских улиц

В день на улицы города выливается около ста кубометров воды, что равно десяти тысячам ведер, а мусора собирается 80 кубометров, что уместилось бы в 10 стандартных мусорных контейнеров.

Сегодня с самого утра на улицы Выборга вышли уборочные машины. Началась третья неделя генеральной уборки города перед наступлением летнего сезона. Ежедневно в ходе уборочных работ на улицы города выливается около ста кубометров воды, а возвращаются на базу машины собрав в среднем 80 кубометров мусора. Работают машины круглосуточно. Специалисты по уборке трудятся в две смены. Дневная смена больше сосредоточена на расчистке старой части Выборга, а ночная занимается районами. Так, сегодня генеральной уборке подвергся Южный микрорайон.

Впрочем, несмотря на задействованное количество техники и людей, до наведения полной чистоты предстоит еще много работы. Ориентировочно, специалисты РАСЭМ говорят, что уборка продлится еще две недели. Ровно столько, сколько уже проходит. За месяц вероятно удастся вычистить город. Если же месяца не хватит, то мастера чистоты продолжат свою работу до окончательной победы над уличной грязью.

Видео: Piter.TV