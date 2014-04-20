Весенние дожди придут в Ленобласть 24 апреля

На востоке воздух прогреется до +16 градусов.

В Пасху, 24 апреля, жители Ленобласти увидят за окном дождь. Погоду скрасит солнце, которое временами будет выглядывать из-за облаков. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Днем подует северо-восточный, восточный ветер со скоростью 8-13 м/с. Температура воздуха в темное время суток составит +1...+6 градусов, днем столбики термометров покажут +8...+13 градусов.

Ранее на Piter.tv: в Ботаническом саду Петра Великого стартовал фестиваль "День подснежника".

Фото: Pexels