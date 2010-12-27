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Вандалы испортили памятник Владимиру Маяковскому в центре Петербурга
Сегодня, 19:34
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nadezhda_sib

Вандалы испортили памятник Владимиру Маяковскому в центре Петербурга

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Неизвестные решили выразить свое отношение к компаниям, которые выпивают у памятника, однако испортили бюст поэта.

Вандалы раскрасили памятник Владимиру Маяковскому, который находится на пересечении улиц Маяковского и улицы Некрасова. Об этом 19 сентября сообщили очевидцы.

Неизвестные написали зеленой краской на бюсте поэта: "Тут все пьют. Это жаль". По словам местных жителей, с этой стороны памятника, обращенной к скверу, регулярно собираются компании с бутылками алкоголя. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Невском районе Петербурга появится памятник Даниилу Гранину. Комитет по градостроительству и архитектуре одобрил проект монумента. 

Фото: excava.ru

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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