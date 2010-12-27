Вандалы испортили памятник Владимиру Маяковскому в центре Петербурга

Неизвестные решили выразить свое отношение к компаниям, которые выпивают у памятника, однако испортили бюст поэта.

Вандалы раскрасили памятник Владимиру Маяковскому, который находится на пересечении улиц Маяковского и улицы Некрасова. Об этом 19 сентября сообщили очевидцы.

Неизвестные написали зеленой краской на бюсте поэта: "Тут все пьют. Это жаль". По словам местных жителей, с этой стороны памятника, обращенной к скверу, регулярно собираются компании с бутылками алкоголя.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Невском районе Петербурга появится памятник Даниилу Гранину. Комитет по градостроительству и архитектуре одобрил проект монумента.

Фото: excava.ru