В восьми районах Петербурга от незаконной торговли освободили 57 земельных участков

Сотрудники комитета по контролю за имуществом освободили за неделю 57 земельных участков, которые занимались незаконно. Они изъяли около 300 товаров и все торговое оборудование.

Рейды прошли в Центральном, Фрунзенском, Кировском, Выборгском, Калининском, Красносельском, Московском и Приморском районах. Только около станции метро "Парк Победы" ликвидировали 44 точки по продаже овощей. Около "Академической" демонтировали 6 конструкций.

За продажу товаров в неустановленных местах нарушителей ждет административная ответственность и штраф.

Ранее петербуржцев предупредили об опасности продуктов из ларьков.

Фото: администрация Петербурга