  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В восьми районах Петербурга от незаконной торговли освободили 57 земельных участков
Сегодня, 16:17
57
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В восьми районах Петербурга от незаконной торговли освободили 57 земельных участков

0 0

Сотрудники комитета по контролю за имуществом освободили за неделю 57 земельных участков, которые занимались незаконно. Они изъяли около 300 товаров и все торговое оборудование.

Рейды прошли в Центральном, Фрунзенском, Кировском, Выборгском, Калининском, Красносельском, Московском и Приморском районах. Только около станции метро "Парк Победы" ликвидировали 44 точки по продаже овощей. Около "Академической" демонтировали 6 конструкций. 

За продажу товаров в неустановленных местах нарушителей ждет административная ответственность и штраф. 

Ранее петербуржцев предупредили об опасности продуктов из ларьков. 

Фото: администрация Петербурга

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии