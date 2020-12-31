В результате нападения на автобус в Сирии погибло более 20 человек

Боевики напали на транспорт на трассе Дейр-эз-Зор-Пальмира.

В результате нападения на автобус в Сирии погибли 28 человек. Об этом сообщили журналисты местного информационного агентства SANA. По данным источника, в результате атаки на пассажирское транспортное средство скончались мирные жители. Кроме 28 жертв зафиксировано 13 пострадавших. Предположительно инцидент произошел около 16 часов вечера 30 декабря (17 часов по московскому времени) на трассе между населенными пунктами Дейр-эз-Зор и Пальмирой, около Кабажеба.

Отметим, что позже появилась информация о том, что количество раненых возросло до 15 человек, а жертв - до 30. Такие сведения предоставили представители наблюдательного центра по правам человека в Сирии. По данным специалистов, часть раненых находится в критическом состоянии. Предположительно, засаду на автобус организовали члены запрещенного в России террористического сообщества "Исламское государство".

По данным Telegram-канала "Военный осведомитель", в засаду попали три автобуса, которые перевозили солдат на новогоднее мероприятие. В сирийском центре добавили, что в транспорте находились силы элитного подразделения - четвертой механизированной дивизии Махера Асада — брата президента Башара Асада.

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