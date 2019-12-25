В районе пожара на Лиговском взяли пробы воздуха

На данный момент пробы для проведения анализа уже отобраны. О результатах экспертизы сообщат дополнительно.

В воскресенье, 25 июля, сотрудники Роспотребнадзора и местного Центра гигиены и эпидемиологии выехали на место пожара в жилом доме на Лиговском проспекте. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Как сообщили в ведомстве, эксперты проводят исследования атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ на территории жилых домов с учётом направления ветра. На данный момент пробы для проведения анализа уже отобраны. О результатах экспертизы сообщат дополнительно.

Ситуацию контролирует Роспотребнадзор.

Напомним, сегодня загорелась кровля жилого дома №115 на Лиговском проспекте.Затем стало известно, что площадь пожара дома на Лиговском выросла до 1,5 тыс. кв.м. Через два часа после поступления сигнала о пожаре огонь удалось локализовать и снизить ранг с №3 до №2. Позже поступила информация о том, что в пожаре пострадали двое человек: женщину госпитализировали, а пожарный получил тепловой удар.

Ранее Piter.tv сообщал, что появилось видео горящей BMW на Октябрьской набережной.

Фото: Piter.tv