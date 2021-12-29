В порту Петербурга проверили почти 40 тонн цист, предназначенных для отправки на экспорт в Китай

С начала 2022 года это первый случай экспорта цист артемии через подконтрольные Россельхознадзору пункты пропуска.

Во вторник, 18 января, в пресс-службе Россельхознадзора сообщили, что в Большом порту Санкт-Петербурга должностные лица Северо-Западного межрегионального управления проконтролировали 39,2 тонны цист артемии.

Продукцию произвели в Алтайском крае, ее везли в Китай. Подтвердив соответствие партий товара ветеринарным требованиям страны-импортера, государственные инспекторы допустили грузы к дальнейшему следованию. За текущий год это был первый случай экспорта цист артемии через подконтрольные Россельхознадзору пункты пропуска.

Артемия – это небольшое акообразное, обитающее преимущественно в солёных озёрах (до 15 миллиметров). Яйца (цисты) артемии используются в медицине, сельском хозяйстве в качестве кормов и удобрений.

Фото: Википедия (Hans Hillewaert)