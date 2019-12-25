В петербургском метро планируют заменить все турникеты

Расплачиваться за проезд можно будет всеми видами карт.

Метрополитен Петербурга планирует поменять все турникеты. Об этом журналистам сообщил глава комитета по транспорту Кирилл Поляков, передала "Фонтанка".

На эти цели нужно будет выделить 130 млн рублей. Оплачивать проезд можно будет всеми способами, в том числе разовым билетом с QR-кодом.

Ранее Piter.TV писал о том, что после реконструкции вестибюля станции "Парк Победы" на выходе появятся турникеты.

Напомним, с 1 января горожан и гостей города ждет повышение стоимости проезда. Выгодно будет ездить только при использовании "Единой карты петербуржца".

Фото: Piter.TV