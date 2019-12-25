После реконструкции вестибюля станции "Парк Победы" на выходе появятся турникеты

Комитет по градостроительству и архитектуре утвердил проект реконструкции, разработанный ООО "Архитектурная мастерская Сахновского".

Piter.TV узнал, как будет выглядеть наземный вестибюль станции метро "Парк Победы" после реконструкции. Накануне пресс-служба комитета по градостроительству подтвердила, что власти одобрили проект ООО "Архитектурная мастерская Сахновского", однако какой именно из эскизов в итоге стал победителем — не уточнялось. На двух Градостроительных советах, которые состоялись в 2020 году, было представлено несколько вариантов

Как рассказали Piter.TV в архитектурной мастерской, члены Градсовета остановились на проекте в стиле неомодернизм. Он был распространен в 1980-х годах в Скандинавии, и сейчас активно используется для строительства зданий в России, в частности, в Москве.

В новом вестибюле входная группа будет смещена. Она будет ориентировала на пассажиропоток с Бассейной улицы. Еще одно нововведение — это турникеты на выходе в вестибюле. Они будут считать количество посетителей, но в перспективе могут использоваться при зональной оплате проезда. Станция будет сделана из натурального камня — доломита.

По мозаике, которую хотят разместить на вестибюле, будет проводиться отдельный конкурс. Ее пока не согласовали.

Следующей в очереди на реконструкцию находится "Электросила", а также "Фрунзенская". Вестибюль превратят в пятиэтажное здание. В архитектурной мастерской Сахновского отметили, что эти станции вместе с "Горьковской" были созданы в один период (1960-е) и одними архитекторами.

Напомним, что ранее архитекторы уже разрабатывали проекты для реконструкции "Парка Победы", однако ни один из них не был принят.

Фото предоставлены источником в КГА