В школах Москвы введены жёсткие меры профилактики из-за коронавируса

У детей будут измерять температуру

Городской департамент образования Москвы выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ. Школам приказано отменить выездные и массовые мероприятия, а также занятия в бассейнах.

Также по утрам перед занятиями будут проводить "утренние фильтры", в течение дня у детей будут измерять температуру. Тех , у кого она будет повышенной, отправят домой.

По словам сотрудников департамента, меры ввели в связи с распространением коронавируса.

Ранее у летевшего транзитом через Москву пассажира подтвердили коронавирус.