В петербургском метро рассказали, почему приходится так часто ремонтировать эскалаторы

Сотрудники петербургского метрополитена рассказали, почему приходится так часто ремонтировать эскалаторы. Ответ опубликован в официальном канале Telegram.
В метрополитене работают на "упреждение", то есть эскалаторы ремонтируют не тогда, когда они сломались, а намного раньше, по графику. Специалисты проводят техническое обслуживание регулярно, чтобы вовремя заметить изменения в работе эскалаторов. Дежурный машинист проводит осмотр ежедневно.
Ежемесячное, ежеквартальное и полугодичное ТО, которое проводится целой бригадой таких же машинистов, включает более широкий спектр работ как в ночное, так и в дневное время. Всего существует около 90 видов работ, выполняемых на эскалаторах.
Пресс-служба петербургского метрополитена
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Фото: Piter.TV