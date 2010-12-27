В петербургском метро рассказали, почему приходится так часто ремонтировать эскалаторы

В метрополитене работают на "упреждение", то есть эскалаторы ремонтируют не тогда, когда они сломались, а намного раньше, по графику.

Сотрудники петербургского метрополитена рассказали, почему приходится так часто ремонтировать эскалаторы. Ответ опубликован в официальном канале Telegram.

В метрополитене работают на "упреждение", то есть эскалаторы ремонтируют не тогда, когда они сломались, а намного раньше, по графику. Специалисты проводят техническое обслуживание регулярно, чтобы вовремя заметить изменения в работе эскалаторов. Дежурный машинист проводит осмотр ежедневно.

Ежемесячное, ежеквартальное и полугодичное ТО, которое проводится целой бригадой таких же машинистов, включает более широкий спектр работ как в ночное, так и в дневное время. Всего существует около 90 видов работ, выполняемых на эскалаторах. Пресс-служба петербургского метрополитена

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Фото: Piter.TV