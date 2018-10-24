Стало известно точное число пострадавших россиян в римском метро и их состояние на сегодня

Появилась уточненная информация о пострадавших в римском метро накануне вечером.

Накануне вечером, 23 октября, в метро на станции "Репубблика" пострадали болельщики футбольного клуба ЦСКА. Сейчас появились уточненная информация о пострадавших россиянах и подробности происшествия.

После происшествия в больницу было госпитализировано 15 россиян и 4 гражданина Украины, которым в Посольстве России также была предложена помощь. На данный момент 5 человек уже выписали. 3 человекам, двоим мужчинам и девушке, предложено поменять билеты, так как им необходимо оставаться под наблюдением медиков как минимум 48 часов. Мужчинам проведены операции, девушке наложен гипс. У всех троих травмы ног. Информация, что один из пострадавших лишился ноги, не подтвердилась. Итальянским врачам удалось обойтись без ампутации.

Футбольные болельщики отправились на матч ЦСКА - Рома. В тот момент, когда люди находились на эскалаторе, тот вышел из строя и начал сильно ускоряться, а затем и вовсе проломился. Люди прыгали друг на друга. Некоторых пытались вытащить на соседний эскалатор очевидцы. Один из болельщиков ЦСКА рассказал журналистам, что произошло в метро. По его словам, эскалатор просто начал быстро ускоряться и люди начали падать друг на друга. Те которые были сзади, прыгали на тех, которые были спереди.

Кроме сотрудников Посольства России пострадавшим фанатам ЦСКА предложил футбольный клуб.

Видео и фото:Mash, MDK, HUE