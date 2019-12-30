В лесу под Петербургом нашли сожжённый труп 20-летней блогерши

Медики зафиксировали факт насильственной смерти.

Накануне сотрудники полиции нашли в Выборгском районе Петербурга обгоревшее тело девушки. По данным "Невских Новостей" это тело 20-летней блогерши М.

Девушка снимала и выкладывала эксцентричные видеоролики на YouTube, где она путешествовала автостопом, пробовала принимать запрещенные вещества, встречалась с миллионерами. Последнее сообщение в Telegram от её имени было опубликовано 19 января. Полицейские выясняют детали гибели девушки.

Тело обнаружили на Парковой улице, между Новоселками и Песочным, в лесополосе, в ста метрах от дороги. Медики зафиксировали факт насильственной смерти.

Поиски пропавшего в Шлиссельбурге подростка привели к предполагаемому педофилу.