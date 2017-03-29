В крови свиней и коров нашли следы микропластика

Предполагается, что частицы пластика могут накапливаться в организме животных.

Ученые из Амстердама нашли в крови коров и свиней следы микропалстика. Специалисты обеспокоены тем, как эти частицы могут перемещаться по пищевой цепочке. По их мнению, необходимы дальнейшие исследования.

Ученые считают, что частицы пластика могут накапливаться в организме животных, а также попадать в молоко и мясо. Исследователи изучили 12 коров и шесть свиней. Отмечается, что также другие животные могут накапливать эти вещества.

В статье говорится, что частицы пластика попадают в растения из почвы. В желудке эти частицы не перерабатываются, а затем через навоз снова попадают в почву.

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