Мужчины оказались не менее эмоциональны, чем женщины

В исследовании участвовали 142 человека.

Ученые из США провели исследование и пришли к выводу, что мужчины не менее эмоциональны, чем женщины. Статья опубликована в журнале Scientific Reports.

Эксперимент проводился 75 дней на 142 испытуемых, среди которых были как мужчины, так и женщины. Оказалось, что у женщин на эмоциональную составляющую яичники не влияют. Ученые не нашли какие-либо связующие доводы, доказывающие взаимосвязь эмоционального состояния и уровня гормонов.

При этом в статье говорится, что мужчины вовсе не сдерживают свои эмоции. Однако свои эмоциональные всплески они переживают более спокойной, то есть сдерживают их.

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