В конце недели петербуржцев настигнет аномальная жара

С субботы жара планирует нарастать и к воскресенью достигнет максимума – 34 градусов тепла.

В ближайшие выходные в Петербурге ожидается аномальная жара до +34 градусов. Об этом рассказали в погодном центре "Фобос" сегодня, 2 августа.

Синоптики утверждают, что до пятницы в Северной столице столбики термометров поднимутся лишь до +24 градусов, будет умеренно тепло, а с субботы жара планирует нарастать и к воскресенью достигнет максимума.

Примечательно, что высокие температурные показатели можно наблюдать по всей стране: с запада на Россию движется циклон, по периферии которого "летят" теплые воздушные массы Средиземноморья. Не стоит забывать и о локальных ливнях и грозах, предупредили специалисты.

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти 3 августа ожидается до +27 градусов и дожди.

Фото: Piter.TV