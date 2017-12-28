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В интернете появился интерактивный музей квартиры Иосифа Бродского
Сегодня, 9:03
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lesjasap
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В интернете появился интерактивный музей квартиры Иосифа Бродского

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В Петербурге создали портал в Сети, посвященный памяти поэта Бродского.

Фонд создания Музея Анны Ахматовой и Музея Иосифа Бродского в Петербурге запустили он-лайн музей памяти Бродского. Об этом сообщили представители организации на собственном аккаунте в Facebook.
 
Портал получил название BRODSKY.ONLINE. Он представляет собой виртуальную квартиру поэта, в которой также можно узнать сведения о жизни и творчестве Иосифа Бродского. Создатели постарались включить в проект малоизвестные сведения и редко  публикуемые материалы. 
 
Напомним, что реальный музей находится на Литейном проспекте в доме номер 28. В  Поэт проживал в коммунальной квартире до 1972 года. Доступ туда был открыл один день в 2015 году. Осуществить регулярный осмотр помещений не получается из-за бывшей соседки литератора, которая выступает против этого. 
Теги: иосиф бродский , квартира бродского , музей , музей анны ахматовой
Категории: Новости СПб

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