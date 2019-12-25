В акватории Финского залива почтили память участников первой высадки морского десанта

В акватории прошла торжественно-траурная церемония.

В воскресенье, 4 октября, стало известно, что в Финском заливе почтили память участников первой высадки морского десанта.

В пресс-службе комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности рассказали, что под марш "Прощание Славянки" на воду вышли около 40 судов. Участники спустили на воду венки и цветы в честь 79-й годовщины.

Глава комитета поблагодарила яхт-клуб "Балтиец" за участие в сохранении истории, а также за вклад в патриотическое воспитание молодёжи и за трепетное отношение к памяти о павших героях.

Напомним, что в конце сентября 1941 года на берег Финского залива, который от Нового Петергофа до Угольной пристани удерживали немецко-фашистские войска, высадился первый десант. Командовал операцией командующий морской обороной Ленинграда контрадмирал Юрий Пантелеев, потомственный яхтсмен. В неравных боях почти весь десант погиб.

В память о событии в 2006 году установили поклонный крест и мемориальную доску, а в 2018 году на территории яхт-клуба открыли гранитный мемориал.

Ранее мы писали, что церемония перезахоронения бойцов прошла под Выборгом.

Фото: gov.spb.ru