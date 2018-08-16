В ЖК "Европейский" более 12 часов нет света и воды: УК не объясняет жильцам почему

Владельцы квартир более полусуток не могут добиться ответа о причинах отключения электричества ни у районной администрации, ни у управляющей компании.

В Кудрово местные жители жалуются на неразбериху с электричеством и доступом ук горячей воде. Владельцы квартир в жилом комплексе "Европейский" около 12 часов не получают света и воды. В результате 1,5 тысячи человек не могут ни приготовить еду, ни помыть ребенка, ни заряжать мобильные устройства. Многим приходится выходить к машине, чтобы там поставить телефоны на зарядку. Лифты в здании также не функционируют. Отметим, что в корпусе свыше 20 этажей. Управляющая компания и руководство Заневского района при этом молчит и ничего не поясняет. По предположениям очевидцев, проблемы вызваны сгоревшим трансформатором.

Жители рассказывают, что свет пропал с 11 часов утра 15 августа. Управляющая компания заинтересовалась ситуацией только к 18 часам вечера. В результате специалисты обнадежили жителей, что смогут разобраться в ситуации только к завтрашнему дню из-за того, что все рабочие уже распущены по домам.

Фото и видео: Piter.tv