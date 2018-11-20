В Выборгском районе развивается проект Ленинградской области "Спорт – норма жизни"

В 2018 году в регионе появилось 531 новое спортивное сооружение. Теперь их 3534.

Региональный проект Ленинградской области "Спорт – норма жизни" к 2024 году обеспечит увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 55%.

Проект создаст систему мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов "Готов к труду и обороне", а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры.

В 2019 году продолжится строительство спортивных объектов в Выборге – крытый каток с искусственным льдом, в Сосновом Бору – спортивный комплекс волейбола, в Сланцах – физкультурно-оздоровительный комплекс на территории спортивной площадки школы №3, в Высоцке – универсальный спортивный зал в школе №12, в Кингисеппе – плавательный бассейн, в городе Отрадное – стадион с искусственным покрытием, в деревне Малое Верево – физкультурно-оздоровительный комплекс. Также будет продолжено строительство плавательного бассейна в Ивангороде.

531 новое спортивное сооружение появилось в 2018 году в регионе. Теперь их 3534. В 2018 году были введены в эксплуатацию четыре спортивных объекта: два физкультурно-оздоровительных комплекса в Подпорожье и в Приозерске, стадион в Волхове и тренировочная площадка в Рощино. Также завершены работы по строительству детского спортивного комплекса для детей с ограниченными возможностями на территории Приозерского детского дома-интерната.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти