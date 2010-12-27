В Выборге прошло пленарное заседание "Профессиональное образование в современном мире: традиции и инновации"

На пленарном заседании участники конференции обсудили темы: цифровая дидактика профессионального образования, проблемы и приоритеты формирования человеческого капитала "экономики знаний" и так далее.

Накануне в библиотеке А. Аалто прошло пленарное заседание международной конференции "Профессиональное образование в современном мире: традиции и инновации".

Среди участников с российской стороны были представители Центра профессионального образования ФГАУ "Федеральный институт развития образования Министерства образования и науки РФ", департамента оценки квалификаций и качества программ Национального агентства развития квалификаций, а также лаборатории проблем развития социального и экологического пространства и воспроизводства трудовых ресурсов региона Санкт-Петербургского государственного университета. С финской - руководство колледжа Треду и университета в Тампере.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратились председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов, председатель областного комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Светлана Нерушай, заместитель главы администрации МО "Выборгский район" Николай Шишкин.

Промышленность является основой экономики Выборгского муниципального района, на территории которого работают крупные, высококонкурентные предприятия, а также активен средний и малый бизнес. Чтобы предприятия успешно развивались, необходимы квалифицированные кадры. Николай Шишкин, главы администрации МО "Выборгский район"

В Выборгском районе 7 образовательных учреждений осуществляют обучение по программам среднего профессионального образования. Численность студентов - более двух с половиной тысяч.

Выборгский политехнический колледж "Александровский" неоднократно становился победителем областного конкурса "Лучшая государственная профессиональная образовательная организация, реализующая программы подготовки квалифицированных рабочих для экономики Ленинградской области".

Студенты профессиональных организаций Выборгского района ежегодно показывают высокие результаты на конкурсах и чемпионатах профессионального мастерства регионального, национального и международного уровней.

Так, студентка Выборгского техникума агропромышленного и лесного комплекса в 2018 году в Финале VI национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia) заняла 2 место по компетенции "Флористика", показав лучший результат в Ленинградской области. Студенты этого же техникума два года подряд в 2017 и в 2018 году становились победителями международного конкурса "Фермер".

Более 55% выпускников 9-х классов школ Выборгского района все чаще выбирают среднее профессиональное образование. Николай Шишкин, заместитель главы администрации МО "Выборгский район"

На пленарном заседании "Профессиональное образование в устойчивом развитии глобального мира" участники конференции обсудили темы: цифровая дидактика профессионального образования, проблемы и приоритеты формирования человеческого капитала "экономики знаний", бизнес и предпринимательство в профессиональном колледже, процедуру государственной аттестации в системе профессионального образования и др.

Сегодня участники продолжили работу по секциям в колледжах, техникумах и институтах в разных районах Ленинградской области.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО