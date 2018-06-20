В Выборге прошел I Международный фестиваль музыкально-художественного творчества "Открытые страницы. Выборг"

В рамках фестиваля выступили более 500 юных артистов из разных субъектов РФ, в том числе из Москвы, Твери, Санкт-Петербурга, Калуги, Иванова, а также Выборга и Светогорска.

В нашем городе состоялся I Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества "Открытые страницы. Выборг".

В рамках фестиваля выступили более 500 юных артистов из разных субъектов РФ, в том числе из Москвы, Твери, Санкт-Петербурга, Калуги, Иванова, а также Выборга и Светогорска.

Воспитанники образцового коллектива современного танца "Вдохновение" (г. Выборг) представили 14 хореографических композиций.

По итогам конкурса главную награду фестиваля - Гран-при завоевало "Вдохновение" (руководитель Светлана Балко).

Кроме того, группам образцового коллектива присвоены звания лауреатов I степени в 5 номинациях, а также специальный приз за сохранение национальных традиций.

Участники младшей группы (5-7 лет) стали дважды лауреатами II степени в номинациях "Эстрадная хореография" и "Детский танец".

Отметим, балетмейстер образцового коллектива современной хореографии "Вдохновение" Светлана Балко занесена на электронную доску почета сайта администрации МО "Выборгский район": http://vbglenobl.ru/node/28521.

Истчоник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО