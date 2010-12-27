Отметим, что вход свободный для всех желающих.

В предстоящую пятницу, 22 марта, в шесть часов вечера в Выборге пройдет лекция "Пауль Николай – российский дипломат и владелец имения Монрепо", категория "12+". Об этом сообщается на странице паблика "Интересный Выборг" соцсети "ВКонтакте".

Пауль фон Николаи: все, что вы хотели знать о нем. Об учебе и о дипломатической карьере. О любви, семье и о том, как Пауль относился к лапландским женщинам. Как он воспитывал детей и путешествовал. Выращивал в Монрепо арбузы и боролся со злоумышленниками. И каково это - быть хозяином имения Монрепо.



Лектор: Лисица Наталья Николаевна, младший научный сотрудник музея-заповедника "Парк Монрепо"

Отметим, что вход свободный для всех желающих.

Источник: паблик "Интересный Выборг" соцсети "ВКонтакте"