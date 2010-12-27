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В Выборге пройдет лекция "Пауль Николай – российский дипломат и владелец имения Монрепо"
Сегодня, 11:37
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KaterinaKono13

В Выборге пройдет лекция "Пауль Николай – российский дипломат и владелец имения Монрепо"

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Отметим, что вход свободный для всех желающих. 

В предстоящую пятницу, 22 марта, в шесть часов вечера в Выборге пройдет лекция "Пауль Николай – российский дипломат и владелец имения Монрепо", категория "12+". Об этом сообщается на странице паблика "Интересный Выборг" соцсети  "ВКонтакте".

 

Пауль фон Николаи: все, что вы хотели знать о нем. Об учебе и о дипломатической карьере. О любви, семье и о том, как Пауль относился к лапландским женщинам. Как он воспитывал детей и путешествовал. Выращивал в Монрепо арбузы и боролся со злоумышленниками. И каково это - быть хозяином имения Монрепо. 

Лектор: Лисица Наталья Николаевна, младший научный сотрудник музея-заповедника "Парк Монрепо" 

Отметим, что вход свободный для всех желающих. 

Источник: паблик "Интересный Выборг" соцсети "ВКонтакте"

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Категории: Новости Выборгского района, Выборг, Новости Ленинградской области,

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