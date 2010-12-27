В Выборге пройдет "Рождество в средневековом городе", ради мероприятия перекроют дорогу

В самом начале нового года Выборг ждет необычное театрализованное представление.

Жителей Выборга и гостей города приглашают на необычное рождественское представление. По данным пресс-службы администрации МО "Выборгский район", 7 января в историческом центре Выборга пройдет праздничная мистерия "Рождество в средневековом городе".

Мероприятие пройдет около костела святого Гиацинта (ул. Водной Заставы, д. 4), а также на дворовой территории трех нежилых зданий, расположенных по адресам: ул. Водной Заставы, д. 3А, ул. Прогонная, д. 7а и д. 7б. Начало в 18.00.

Мероприятие обещает стать масштабным. В связи с проведением театрализованного фестиваля в период с 16.00 до 21.30 прекратится движение автомобилей и другого транспорта по улице Водной Заставы. Участок без движения будет ограничен улицей Крепостной и домом № 7 по Водной Заставы.