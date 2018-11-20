В Выборге привлекаются дополнительные бригады и техника для уборки дорог от снега

Администрация в очередной раз обращается с просьбой к жителям не оставлять автомобили в зоне уборки снега.

Снегопад продолжается. В связи с этим в настоящее время привлекаются дополнительные бригады и техника для уборки дорог от снега. С начала зимнего периода с улиц города вывезено 83 тысячи кубометров снега. Это в три раза больше нормы за весь зимний период.

Администрация в очередной раз обращается с просьбой к жителям не оставлять автомобили в зоне уборки снега. Несмотря на информирование жителей о зонах уборки с указанием дат, владельцы автомобилей игнорируют данные обращения. В связи с этим, уборка снега производится с перекрытием движения автотранспорта. Но применение данного метода невозможно на магистралях, по которым осуществляется движение автобусов.

Поэтому на дороги I категории приходится возвращаться неоднократно. Также специалисты поясняют, что для работы снегоуборочной техники большое значение имеет возможность ее беспрепятственное прохождение. К сожалению, припаркованные по обе стороны автомобили являются причиной того, что уборка производится частично. Сначала выполняется основная расчистка, дорожники убирают от снега обочины дорог, где отсутствуют машины, но оставляя участки, на которых припаркованы транспортные средства. Затем, при появлении возможности, в вечернее время, приводятся в порядок участки дорог, которые ранее были заняты машинами.

Напоминаем, что за уборку города от снега отвечают разные предприятия. Дороги, парки, скверы, межквартальные участки расчищают организации, исполняющие муниципальные контракты. Они работают в круглосуточном режиме. Что касается дворовых территорий, то, если ранее их расчищала от снега единая управляющая организация, то в настоящее время их в Выборге более 70.

В выходные дни работа по уборке дорог велась в отдаленных микрорайонах (поселках) города. В настоящее время приводится в порядок старая часть города, а также улицы, где не проложено движение маршрутных автобусов, с перекрытием автомобильного движения.

На сайте администрации МО "Выборгский район" регулярно размещается информация о графике уборки улиц от снега. Просьба к управляющим организациям обратить внимание на данные графики и довести информацию до жильцов.

На фото: уборка снега на пр. Ленина. Работы выполняются с перекрытием дорожного движения. По обе стороны дороги припаркованы машины.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО