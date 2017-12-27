В Мокроусово в Уфе сгорела частная АЗС

В сети появились фото и видео пожара на АЗС по улице Новая от очевидца.

Сегодня утром, 12 января, в поселке Мокроусово в Кировском районе города Уфы сгорела АЗС.

Около 10 часов утра по местному времени в диспетчерскую службу МЧС поступил сигнал о возгорании на частной автозаправке. Когда спасатели приехали на место ЧП, выяснилось, что горят три автоцистерны, две из них оказались пустыми. Пожар удалось быстро локализовать. На месте работают следователи, выясняя причину пожара.

Очевидцы сообщают, что слышали взрывы: "Какой-то взрыв в Мокроусово! Аж машину трясануло у меня!". Сведения о пострадвших разнятся. По некоторым сведениям пострадали две женщины. На официальном сайте МЧС по РБ сообщается, что пострадавших нет.

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