В "Туттари-парк" состоится фестиваль дворового спорта

На соревнования приедут команды из Ленобласти, Петербурга, Карелии, Мурманска, Великого Новгорода и Архангельска.

В субботу, 11 августа, в 12:00 в Ломоносовском районе Ленинградской области откроется региональный этап "Всероссийского фестиваля дворовых и национальных видов спорта". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

На соревнования приедут команды из Ленобласти, Петербурга, Карелии, Мурманска, Великого Новгорода и Архангельска. Спортсмены будут соревноваться в минифутболе, стритболе, финских городках, легкой атлетике, в пляжном волейболе и метании сапога. Также пройдет конкурс "Папа, мама, я – спортивная семья".

Организаторы фестиваля - Ленинградское областное региональное отделение "Всероссийской федерации школьного спорта", комитет по местному самоуправлению.

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