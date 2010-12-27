Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
В "Туттари-парк" состоится фестиваль дворового спорта
Сегодня, 10:57
0
nastya960
361

В "Туттари-парк" состоится фестиваль дворового спорта

0
 
 

На соревнования приедут команды из Ленобласти, Петербурга, Карелии, Мурманска, Великого Новгорода и Архангельска.

В субботу, 11 августа, в 12:00 в Ломоносовском районе Ленинградской области откроется региональный этап "Всероссийского фестиваля дворовых и национальных видов спорта". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

На соревнования приедут команды из Ленобласти, Петербурга, Карелии, Мурманска, Великого Новгорода и Архангельска. Спортсмены будут соревноваться в минифутболе, стритболе, финских городках, легкой атлетике, в пляжном волейболе и метании сапога. Также пройдет конкурс "Папа, мама, я – спортивная семья".

Организаторы фестиваля - Ленинградское областное региональное отделение "Всероссийской федерации школьного спорта", комитет по местному самоуправлению.

Ранее мы сообщали, что в Сосновом Бору открыли самый масштабный уличный тренажерный комплекс.

Фото: pixabay.com

 

Теги: всеволожский район , ленобласть , спорт , туттари парк
Категории: Лента новостей Спорт

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5