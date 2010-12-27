В Сосновом Бору открыли самый масштабный уличный тренажерный комплекс

Его построили при поддержке Ленинградской АЭС.

В пятницу, 3 августа, ЛАЭС сдала в эксплуатацию самый масштабный в Ленинградской области тренажерный комплекс под открытым небом. Об этом сообщает пресс-служба ЛАЭС.

На новых тренажерах будут заниматься дети и взрослые. Здесь все утроено так, чтобы можно было приходить всей семьей Владимир Перегуда, директор Ленинградской АЭС

Также он попросил жителей Соснового Бора особенно беречь этот комплекс.

На 81 тренажере (из них 10 детских и 9 для людей с ограниченными возможностями) смогут целый год заниматься абсолютно бесплатно все желающие. Также же здесь построили большую площадку для уличной силовой гимнастики. На каждом тренажере есть подробная инструкция и QR-код, благодаря которому можно посмотреть видеоурок на своем телефоне. Над всеми тренажерами есть навесы, поэтому заниматься на них можно и в дождливую погоду.

На открытие спортивного комплекса пришло много людей, а это значит, что новый тренажерный комплекс будет востребован. Михаил Воронков, глава администрации г. Сосновый Бор

Создать такой спортивный объект предложили неравнодушные жители города, спортсмены.

Ранее СМИ подсчитали все спортивные проекты "Газпрома".

Фото: пресс-служба ЛАЭС