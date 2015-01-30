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В Тосно спасли котенка, который застрял в открытом окне
Сегодня, 21:49
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В Тосно спасли котенка, который застрял в открытом окне

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Маленький кот никак не мог выбраться.

В Тосно в среду днем, 20 июля, в одной из многоэтажек заметили котенка, который застрял в открытом окне.  Маленький кот никак не мог выбраться.

Как рассказали в Аварийно-спасательной службе, сотрудники местного поисково-спасательного отряда с помощью альпинистского снаряжения они спустились с крыши, подобрались к окну и вернули котёнка в квартиру.

Ранее в Мурино 4 дня спасали запертого в квартире кота. Как оказалось, хозяев разыскивают "официальные структуры", и кошка провела без еды и воды больше недели. На нее обратили внимание жители и обратились за помощью. Сосед с 19 этажа согласился предоставить место для высотных работ. 

Фото: Вконтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: застрял, зверь, кот, котик, окно
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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