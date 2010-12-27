В Тихвине загорелось кладбище

В Ленобласти ночью загорелось кладбище

В ночь на 12 ноября в Тихвине произошло необычное явление, загорелось кладбище. Возгорание случилось на одном из объектов на территории места захоронений. Как стало известно, сгорела постройка.

Сообщение о пожаре поступило ночью на пульт дежурного диспетчера службы спасения по Ленобласти. Как сообщили очевидцы, среди кладбища загорелось строение. Прибывшие на место пожарные быстро ликвидировали очаг возгорания.

По подсчетам экспертов сгорело 18 квадратов хозяйственного здания. Пострадавших нет. Огонь потушили в течение часа.