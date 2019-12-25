В Ситке приступили к снятию статуи Баранова с постамента

Фигуру русского путешественника перенесут в исторический музей.

В американском городе Ситка в штате Аляска приступили к снятию статуи Александра Баранова с постамента. Об этом рассказал директор исторического музея Хол Спекман. Чиновник заявил, что скульптуру правителю русских поселений в Северной Америке конце XVIII - начале XIX веков перенесут из центрального парка в культурное учреждение.

Мы приступили к снятию статуи с камня, на котором она установлена...Мы надеемся закончить до конца октября Хол Спекман, глава исторического музея Ситки

Директор отметил, что на данный момент рабочие ликвидировали часть вещества, которое фиксировало памятник на месте.

Напомним, что скульптура была установлена в городе, который до 1867 года носил название Ново-Архангельск. Он был столицей русских владений в Северной Америке. Памятник создал Джоан Багби-Джексон. В 1989 году местная семья подарила ее муниципалитету. Фигуру исторической личности разместили перед зданием центра Harrigan Centennial Hall на берегу океана.

Эксперт прокомментировал намерение властей Аляски снести памятник русскому путешественнику.