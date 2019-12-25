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В Сирии американцы вновь перекрыли дорогу российскому патрулю
Сегодня, 8:04
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lesjasap

В Сирии американцы вновь перекрыли дорогу российскому патрулю

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Военные из РФ направились по обходной дороге.

В Сирии американцы вновь перекрыли дорогу российскому патрулю. Об этом сообщили журналисты "Военного обозрения". По данным издания, военная полиция вооруженных сил РФ остановлена представителями США около города Рас-эль-Айн. Населенный пункт находится в северной части страны. В результате стычки с американцами российская колонна не прекратила маршрут. Военные России приняли решение ехать по обходному пути следования.

Напомним, что ранее американцы уже пытались остановить патрулирование российской стороны в Сирии. Тогда на помощь военным из РФ пришла боевая техника, включающая БТР. Она помогла вернуть на дорогу машины, направленные в кювет иностранцами.

Украинский БТР дополнили необычным местом пулеметчика в Нигерии.

Теги: военный патруль, сша
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Новости Сирии,

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