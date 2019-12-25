Военные из РФ направились по обходной дороге.

В Сирии американцы вновь перекрыли дорогу российскому патрулю. Об этом сообщили журналисты "Военного обозрения". По данным издания, военная полиция вооруженных сил РФ остановлена представителями США около города Рас-эль-Айн. Населенный пункт находится в северной части страны. В результате стычки с американцами российская колонна не прекратила маршрут. Военные России приняли решение ехать по обходному пути следования.

Напомним, что ранее американцы уже пытались остановить патрулирование российской стороны в Сирии. Тогда на помощь военным из РФ пришла боевая техника, включающая БТР. Она помогла вернуть на дорогу машины, направленные в кювет иностранцами.

Украинский БТР дополнили необычным местом пулеметчика в Нигерии.