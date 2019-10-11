Украинский БТР дополнили необычным местом пулеметчика в Нигерии

"Буцефал" в Нигерии получил пулемет в передней части машины.

Украинский БТР-4 дополнили необычным местом пулеметчика в Нигерии. Об этом сообщили авторы Twitter-аккаунта africaken1. В соцсетях опубликованы снимки боевой техники, которая используется в Африке. На кадрах видно, что на украинских военных машинах появился дополнительный пулемет.

Очевидцы рассказали, что "модернизации" подвергся БТР-4ЕН под названием "Буцефал". В передней части машины разработчики добавили пулемет, который защищен стальными листами и бронеэкраном. Стоит добавить, что подобная техника уже использовалась в операциях в Нигерии.

Иностранные эксперты удивлены тем фактом, что экипажу БТР удается применять в бою 30-метровую пушку. Выстрел может зацепить пулемет. Другие аналитик считают, что пулемет целесообразен, так как снаряды для пушки танка слишком дорогостоящие. Местные военные могли их заменить на выстрелы из пулемета.

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