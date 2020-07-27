Правоохранительным органам пришлось задержать 47 митингующих.

В Сиэтле почти 60 полицейских пострадали при беспорядках. Об этом сообщили представители местной полиции. Они рассказали, что офицерам пришлось задержать 47 участников акции протеста. Ранее сообщалось о 45 задержанных и 21 пострадавших правоохранителей. Согласно официальной информации департамента правопорядка, произошедшее в городе расценивается как мятеж.

В течение дня 59 полицейских получили ранения, из них один госпитализирован. Ранения различаются — от ссадин и кровоподтеков до ожогов и разрыва мениска сообщение полиции Сиэтла

На сайте полиции города размещены снимки ранений сотрудников. В тексте написано, что протестующие кидали в офицеров камнями, бутылками, деревянными предметами. Также люди пострадали от "взрывоопасных веществ". В настоящее время в отношении задержанных ведутся следственные действия.

В Сиэтле полиция ликвидировала "автономную зону".

Видео: Youtube/ KING 5