В Сиэтле почти 60 полицейских пострадали при беспорядках. Об этом сообщили представители местной полиции. Они рассказали, что офицерам пришлось задержать 47 участников акции протеста. Ранее сообщалось о 45 задержанных и 21 пострадавших правоохранителей. Согласно официальной информации департамента правопорядка, произошедшее в городе расценивается как мятеж.
В течение дня 59 полицейских получили ранения, из них один госпитализирован. Ранения различаются — от ссадин и кровоподтеков до ожогов и разрыва мениска
сообщение полиции Сиэтла
На сайте полиции города размещены снимки ранений сотрудников. В тексте написано, что протестующие кидали в офицеров камнями, бутылками, деревянными предметами. Также люди пострадали от "взрывоопасных веществ". В настоящее время в отношении задержанных ведутся следственные действия.
В Сиэтле полиция ликвидировала "автономную зону".
Видео: Youtube/ KING 5
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