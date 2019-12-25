В Сербии проведут учения "Славянский щит"

В рамках учений будут задействованы ЗРПК "Панцирь-С", которые доставят из России.

Сербия и Россия проведут совместные военные учения "Славянский щит". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в военных кругах. Старт мероприятий намечен на октябрь.

По данным собеседника СМИ, в учениях будут задействованы самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы наземного и морского базирования "Панцирь-С", которые доставят из России.

Прошлые совместные учебные мероприятия стран состоялись в 2019 году. Первый этап прошел в Астраханской области на базе Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил России. Во втором участвовали российские и сербские зенитные ракетно-пушечные комплексы "Нева-М1Т" и "Куб-М". Также в мероприятиях были задействованы подразделения ЗРК С-400.

Ранее в Крыму прошли военные учения по уничтожению морских целей.

Фото: Минобороны РФ