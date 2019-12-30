В Саратовской области в ДТП с легковушкой погиб водитель "скорой"

В Саратовской области в ДТП погиб 67-летний водитель скорой помощи.
Сообщается, что ДТП со "скорой" произошло в Балашовском районе области накануне вечером, 30 января. На трассе попутная легковушка протаранила сзади медицинский автомобиль. После удара "скорая" вылетела в кювет и перевернулась.
В результате ДТП погиб водитель "скорой помощи". Пациентов в машине не было, фельдшер практически не пострадал.
Ранее: В Марий Эл в ДТП со "скорой" и грузовиком погибли 3 медика
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 )