В Саратовской области в ДТП с легковушкой погиб водитель "скорой"

Легковушка протаранила сзади скорую помощь, после чего медицинский автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

В Саратовской области в ДТП погиб 67-летний водитель скорой помощи.

Сообщается, что ДТП со "скорой" произошло в Балашовском районе области накануне вечером, 30 января. На трассе попутная легковушка протаранила сзади медицинский автомобиль. После удара "скорая" вылетела в кювет и перевернулась.

В результате ДТП погиб водитель "скорой помощи". Пациентов в машине не было, фельдшер практически не пострадал.

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Фото: Piter.TV