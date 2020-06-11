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В США заявили о сопровождении бомбардировщиков РФ возле Аляски

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На сопровождение Ту-95 были направлены истребители F-22.

В США заявили о "перехвате" российских бомбардировщиков возле Аляски. Об этом рассказали представители Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД). Эксперты отметили в Twitter-аккаунте, что самолеты из РФ не нарушили воздушное пространство США.

F-22  при поддержке KC-135 Stratotanker и системы предупреждения Е-3 осуществили перехват российских бомбардировщиков, вошедших в зону идентификации ПВО Аляски

представители НОРАД

Напомним, что первая группа российских боевых самолетов состояла из двух Ту-95 при поддержке двух истребителей Су-35, а также А-50. Экипажи приблизились к берегам Аляски на расстояние в 20 морских миль. Во второй группе авиации находились два других Ту-95  и А-50. Они подошли к берегу на расстояние в 32 морские мили.

Стратегический бомбардировщик ВВС США случайно потерял гиперзвуковую ракету.

Видео: Youtube/ Минобороны России 

Теги: аляска, бомбардировщик, сопровождение, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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