Экипажи Ту-95 заметили американские F-22 Raptor на отдельных участках маршрута.

США подняли истребители для сопровождения российских ракетоносцев. Об этом сообщили журналисты из "РИА Новостей" со ссылкой на представителей Минобороны РФ. По данным специалистов, американские боевые самолеты F-22 Raptor сопроводили российские воздушные средства. Военные из Сша присоединились к маршруту на отдельных участках полета стратегических ракетоносцев Ту-95 Дальней авиации Воздушно-космических сил России.

В Минобороны РФ отметили, что экипажи Ту-95 пролетели над нейтральными водами Тихого океана, Берингова, Чукотского и Охотского морей. Полет длился 11 часов. Пребывание в воздушном пространстве проходило в соответствии с международными стандартами.

Британские истребители сопроводили российский Ил-20 над Балтикой.