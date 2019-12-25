США подняли истребители для сопровождения российских ракетоносцев. Об этом сообщили журналисты из "РИА Новостей" со ссылкой на представителей Минобороны РФ. По данным специалистов, американские боевые самолеты F-22 Raptor сопроводили российские воздушные средства. Военные из Сша присоединились к маршруту на отдельных участках полета стратегических ракетоносцев Ту-95 Дальней авиации Воздушно-космических сил России.
В Минобороны РФ отметили, что экипажи Ту-95 пролетели над нейтральными водами Тихого океана, Берингова, Чукотского и Охотского морей. Полет длился 11 часов. Пребывание в воздушном пространстве проходило в соответствии с международными стандартами.
Британские истребители сопроводили российский Ил-20 над Балтикой.
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