За сутки от коронавируса в России излечилось 29 235 человек.

В России зафиксировано 26 513 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +0,9%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 3 131 550 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 5 105. Далее идут Санкт-Петербург — 3 764, Московская область — 1 608, Нижегородская область — 503, Свердловская область —406.

За сутки от коронавируса в России излечилось 29 235 человек. За весь период — 2 525 418.

За минувшие сутки скончалось 599 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 56 426 человек.

Отмечается, что у 15,0% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее Силуанов рассказал, во сколько обойдется вакцинация россиян от коронавируса.

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