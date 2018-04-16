В Приморском районе пьяный мужчина разбил лобовое стекло при столкновении с авто-леди

Мужчина не пострадал.

В Приморском районе мужчина попал под машину, разбил лобовое стекло и не пострадал. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Сегодня, 16 апреля, на улице Савушкина, 51 мужчина, по словам очевидцев, в состоянии алкогольного опьянения, перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода и попал под автомобиль. В результате столкновения мужчина сильно разбил лобое стекло машины.

Известно, что за рулём автомобиля сидела девушка, которая сразу же вышла проверить сбитого. Однако мужчина не пострадал. Сам сумел встать и поговорить с авто-леди.

Стоит живой и здоровый! Говорит очевидец

На данный момент пострадавшие дожидаются сотрудников ДПС и мешают движению трамваев.

Видео: Piter.TV