Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 22:26
0
ProkVad
98
Код вставки плеера

В Приморском районе пьяный мужчина разбил лобовое стекло при столкновении с авто-леди

0
 
 

Мужчина не пострадал.

В Приморском районе мужчина попал под машину, разбил лобовое стекло и не пострадал. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Сегодня, 16 апреля, на улице Савушкина, 51 мужчина, по словам очевидцев, в состоянии алкогольного опьянения, перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода и попал под автомобиль. В результате столкновения мужчина сильно разбил лобое стекло машины.

Известно, что за рулём автомобиля сидела девушка, которая сразу же вышла проверить сбитого. Однако мужчина не пострадал. Сам сумел встать и поговорить с авто-леди. 

Стоит живой и здоровый!

Говорит очевидец

На данный момент пострадавшие дожидаются сотрудников ДПС и мешают движению трамваев.

Видео: Piter.TV

Все новости района
Теги: авария , дтп , пешеход , приморский район
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5