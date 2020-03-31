Один находится на территории ЖК "Ультра Сити", другой - на территории ЖК "Чистое небо".

В среду, 29 декабря, в Приморском районе открыли два детских садика: один на территории ЖК "Ультра Сити", другой - на территории ЖК "Чистое небо". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

На проспекте Королева д 70, на территории ЖК "Ультра Сити", начал работу детский садик. Его построили за счет инвестора и передали в собственность города безвозмездно. В садик смогут ходить 151 ребенок. Для малышей сделали 7 групповых помещений и 7 площадок. Специализированные помещения для занятий с детьми - кружковые, комнаты для занятий, физкультурный зал, музыкальный зал. В саду обустроена соляная пещера.

Второй детский сад на Верхне-Каменской улице в доме 7 к.4, который находится на территории ЖК "Чистое небо", построен также за счет инвестора. В декабре этого года его выкупили в собственность Петербурга. Садик смогут посещать 110 воспитанников. Для детей оборудовали 5 прогулочных площадок и 5 групповых помещений. Кроме этого, в здании есть музыкальный и спортивный зал, а также бассейн.

Ранее власти Петербурга выкупили здание для детского сада в Красносельском районе. После ремонта там появятся музыкальный и физкультурный залы, бассейн с раздевалками и лабораторией для анализа проб воды.

Фото: пресс-служба Смольного