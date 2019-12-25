В Подмосковье нашли тело чемпиона мира по пауэрлифтингу

По данному факту проводится проверка.

В Подмосковье найдено тело 55-летнего мужчины.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Московской области сообщает, что в частном доме в Высоковске Клинского городского округа было найдено тело мужчины. Выяснилось, что погибший трехкратный чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Трайбер. Следственные органы выясняют все причины и обстоятельства смерти чемпиона.

ТАСС уточняет, недалеко от тела был найден обрез охотничьего ружья.

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Фото: Piter.TV