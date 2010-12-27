По словам очевидцев, врач получил травмы.

В понедельник, 25 марта, в Петроградском районе иномарка столкнулась с машиной скорой помощи. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Инцидент произошел на пересечении Медиков и Попова. По словам очевидцев, врач получил травмы.

Аварию видел в живую. На моих глазах на перекрестке столкнулись скорая (с сиреной и спец сигналом ) и легковое авто.скорость обоих около 60 км/час.ул профессор в Попова и пр.медиков. Жесть.врач вышел из скорой и держится за голову , видимо, сильный удар сообщает очевидец

На кадрах видно, что у машины скорой помощи имеются повреждения: разбит бампер, имеются сколы и трещины. У иномарки помят капот и треснуто стекло.

На месте медики и сотрудники ДПС.

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Фото:дтп и чп петербург/вк