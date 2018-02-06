Почти супергерои: дворники за сутки убрали снег с 1500 крыш в Петербурге

Жилищный комитет отчитался об очистке городских крыш от снега.

В Северной столице ведется активная уборка снега на крышах жилых зданий во всех районах города. Об этом сообщили чиновники из Жилищного комитета. За минувшие сутки дворники и верхолазы работали особенно активно. Так, администрация отчиталась об очищенных от снега крышах 1450 домов. На ближайшие 24 часа дворникам поставлена задача убрать снег еще с 1500 кровель. В противном случае город может просто потонуть в снеге. А "сугробы" на крышах могут угрожать и состоянию кровли, и безопасности прохожих.

Известно, что городские власти бросили на уборку снега 900 кровельщиков. Простая математика показывает, что каждый из них за сутки должен очистить не менее 1.5 объектов.

В Жилищном комитете также отметили, что их проверяющие стараются постоянно контролировать работу "высотных дворников". Больше всего претензий за минувшие сутки получили уборщики в Адмиралтейском, Невском и Красногвардейском районах.

Видео: Piter.TV