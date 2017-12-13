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В Петербурге девочка ушла из детсада, а воспитательница этого не заметила
Вчера, 18:20
0
Shdaria
741

В Петербурге девочка ушла из детсада, а воспитательница этого не заметила

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В Петербурге девочка исчезла из детского сада во время прогулки.

В Петербурге самостоятельный ребенок решил покинуть детский сад, а воспитатель не заметила пропажу девочки. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Инцидент произошел в детском саде № 127, который находится в Адмиралтейском районе. Во время прогулки девочка исчезла из поля зрения воспитателя. Сотрудница детсада попыталась отыскать ребенка, но уже через час забила тревогу и сообщила о случившемся в правоохранительные органы.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку после произошедшего. В адрес главы администрации района внесено представление об устранении нарушений, которое в настоящий момент находится на рассмотрении.

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Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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