В Петербурге трудоустроены 37% инвалидов

По последним подсчетам, в настоящее время проживает почти 12 млн людей с инвалидностью.

В пятницу, 28 февраля, стало известно о том, что в Северной столице трудоустроены 37% инвалидов. Об этом информирует пресс-служба государственного университета.

Известно, что таким образом город реализует центр по труду и занятости Петербурга реализует пилотный проект "Социальная занятость инвалидов трудоспособного возраста". Кроме того, в рамках IV Петербургского международного форума подробно обсудили вопрос о трудоустройстве людей с инвалидностью.

При этом специалисты отмечают, что потенциальному работодателю проще выплатить штраф, чем выделить одно рабочее место. По последним подсчетам, в настоящее время проживает почти 12 млн людей с инвалидностью.

Ранее мы сообщали о том, что между Петербургом и Финляндией увеличился товарооборот.

Фото:pixabay