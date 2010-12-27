На Бухарестской мужчина пять раз выстрелил из-за нежелания стоять в очереди к кассе

Есть пострадавший.

В Петербурге местный житель решил конфликтную ситуацию в магазине закончить стрельбой. Агрессию у преступника вызвал мужчина который отказался пропускать его впереди себя в очереди. В результате пострадавший получил ранение в область паха. Его госпитализировали с места инцидента медики скорой помощи.

Очевидцы вызвали правоохранительные органы. Оперативники успели доехать до заведения на Бухарестской улице, 94 до того момента, когда злоумышленник решил покинуть магазин. Выяснилось, что разрешение на травматическое оружие у него нет. Однако, это не помешало петербуржцу пять раз выстрелить в оппонента.

В настоящее время жертва ситуации находится в реанимационном отделении НИИ имени Джанелидзе. Стрелок задержан. В настоящее время полиция устанавливает происхождение пистолета, а также обстоятельства дела.

Фото: Pixabay.com