В Петербурге сотрудника научного института оштрафовали на 200 тысяч за пьяное вождение

Приговор суда в законную силу пока не вступил.

В пятницу, 20 сентября, стало известно о том, что один из петербургских сотрудников НИИ оштрафован за вождение в нетрезвом виде на 200 тысяч рублей. Об этом сообщает "Фонтанка".

Известно, что петербуржец проехался до первого поста ГИБДД на своем ""Фольксвагене Поло" по улице Кораблестроителей. Правоохранители установили, что мужчина сильно пьян. Кроме того, ранее водитель подвергся административному наказанию за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В итоге прокуратура Василеостровского района поддержала обвинение по уголовному делу в отношении горожанина. Суд признал его виновным по статье 264.1 УК РФ. Свою вину петербуржец признал.

Ранее мы сообщали о том, что активистка подала иск к главе Василеостровского района на одну копейку.

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